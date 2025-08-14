Demuestra que la discapacidad no detiene los grandes sueños

La esperada película panameña “Espina” se alista para su estreno en Cinépolis y Cinemark el próximo 21 de agosto, prometiendo conmover al público con una historia auténtica y emotiva.

En el corazón de esta aclamada producción, que ya ha brillado en festivales internacionales, se encuentra la inspiradora figura de Jonathan Benaim, quien no solo protagoniza la cinta, sino que también coescribió el guion, demostrando que la discapacidad no es un impedimento para alcanzar grandes sueños.

“Espina”, escrita y dirigida por Daniel Poler, es una “comedia oscura” que desafía estereotipos al abordar la vida con discapacidad desde una perspectiva honesta y sin sentimentalismos. La trama sigue a Jonathan, interpretándose a sí mismo en un viaje de autodescubrimiento, inspirado en sus propias experiencias.

Benaim se entrega por completo al personaje, incluso en escenas físicamente exigentes, como ser amarrado a una lancha por 10 horas. “Esta película muestra otra cara de la discapacidad y busca normalizar lo que otros consideran ‘no normal’. Enseña a todos a enamorarse de sus imperfecciones”, afirmó el protagonista.

El elenco incluye a reconocidos talentos como: Aarón Díaz, Paulina Mondragón, Mimí Lazo, Lola Ponce, Marigaby Sealy, Jaime Newball, Juliette Roy, y Némula, quien también aporta su música original a lo largo del filme.

Pueden encontrar más info de esta cinta, que fue toda rodada en Panamá en el Instagram @espinafilm.