Cultura

Del drama a la risa

Las producciones teatrales de esta semana invitan al público a reflexionar, de forma divertida, sobre situaciones cotidianas

Dos Estaciones
Arriba, abajo y en el medio
Las aventuras de Caperucita Roja y el lobo
Mi Vida Disipada
El avaro de Molière
Zulema Emanuel
26 de agosto de 2025

La cartelera teatral trae para la última semana de agosto opciones para todos los gustos. Una de las propuestas más destacadas es la obra de danza contemporánea “Dos Estaciones”, escrita y dirigida por Félix Ruiz Rodríguez, que se presentará en el Teatro Balboa y utiliza la dualidad del clima panameño para reflexionar sobre los extremos sociales y la huella del ser humano en el medio ambiente.

Los más pequeños de la casa también tienen su espacio. La obra infantil “Las aventuras de Caperucita Roja y el lobo” ofrece un mensaje sobre la importancia de no hablar con extraños, de forma dinámica y entretenida. Mientras, “El Avaro” de Molière es una comedia que explora la obsesión de un padre por el dinero y el control.

Además, están las comedias “Mi Vida Disipada”, y ”Arriba, abajo y en el medio”, que nos invitan a reír y meditar.

