Dará un concierto de clarinete bajo

El clarinetista panameño Matthew Jansen Giraldo, con estudios de maestría en Escocia, presentará esta noche el concierto “De Escocia y de Italia” a las 8 p.m., en el Teatro Balboa.

Lo más destacado de la noche es el instrumento que interpretará: el clarinete bajo. Cuenta que es el doble del tamaño de un clarinete normal y poco común como solista. Jansen busca mostrar sus sonoridades únicas y más graves para que el público panameño lo conozca mejor.

El programa incluye el concierto para clarinete bajo y orquesta de la compositora irlandesa Geraldine Green. El músico describió la pieza como “jovial, graciosa y divertida”, prometiendo una experiencia accesible y entretenida para todos.

La orquesta, dirigida por el panameño Ricardo Risco, también interpretará una obra de su autoría y el “Tríptico Botticeliano” del compositor italiano Ottorino Respighi, que musicaliza tres famosas pinturas del artista Sandro Botticelli.