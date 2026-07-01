Consejos reales para comerciantes

El libro “20 Claves del Éxito Empresarial en Panamá” ofrece consejos reales para empresarios y emprendedores, basados en las estrategias que utiliza el 70% de las empresas exitosas panameñas.

Esta obra de Arturo Arango, en conjunto con José Méndez, comenzó a prepararse en enero de 2024. “Empecé a escribir este libro, que originalmente iba a tener ocho capítulos, y se lo envié a mi socio y amigo en consultorías, José Méndez Rodríguez, quien se animó a incluir un capítulo más. Después, poco a poco, nos dimos cuenta de que podíamos hacer un ensayo dirigido al sector de empresas ya constituidas y a personas en autoempleo que están formalizadas”, explicó Arango.

El texto está dirigido a personas que tienen un negocio establecido y buscan crecer, mejorar y entender más su entorno comercial, detalló el autor. Actualmente, está disponible a través Amazon, $19.95 en tapa blanda y en el enlace https://a.co/d/0iIspoHM a un costo de $7.97 en versión Kindle.