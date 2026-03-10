Conquistarán escenario de “Malinche” en México

El próximo mes de abril, un grupo de artistas del elenco de “Erika Ender: El Musical” aterrizará en México para sumergirse en la magia de “Malinche”.

Esta oportunidad dorada, impulsada por la propia Erika Ender, permitirá que figuras como Any Tovar, Maisa Pérez Condassin, Julieta Tomacelli, Julio Barsallo, entre otros, reciban formación intensiva en la academia del legendario Nacho Cano.

Bajo la visión del director Benjamín Cohen, este intercambio no es solo aprendizaje; los panameños subirán a escena para participar en fragmentos del espectáculo junto a Ender. Este movimiento busca elevar el nivel del teatro musical en Panamá, conectando a nuestros artistas con estándares internacionales de gran formato en una de las plazas más importantes de Latinoamérica.

El viaje cuenta con el respaldo de los experimentados productores Irma Ortiz Suescum y Benjamín Cohen, mentes maestras detrás de éxitos locales como “Rabanes” y “Los Inolvidables”. Su presencia asegura que esta alianza cultural entre Panamá y México rinda frutos, fortaleciendo la visibilidad de nuestros intérpretes en vitrinas globales de alto prestigio.

Esta experiencia en tierras mexicanas servirá como el entrenamiento definitivo para el gran estreno de “Erika Ender: El Musical” en noviembre, en el Teatro Nacional.