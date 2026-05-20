Conectarán el arte con las matemáticas

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) anunció su Concurso de Creatividad 2026, una iniciativa que busca incentivar a los adultos a desarrollar obras originales inspiradas en el mundo de los números. La convocatoria está abierta para cualquier persona mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad, que resida en la República de Panamá, incluyendo a los voluntarios de la fundación.

Los participantes podrán plasmar su ingenio a través de disciplinas tan variadas como: la pintura, escultura, decoración, accesorios, prendas de vestir o incluso la gastronomía.

Los interesados tienen hasta el 19 de junio de 2026 para enviar su propuesta de manera individual. El proceso de aplicación se realiza llenando un formulario digital en el enlace https://tinyurl.com/concurso-creatividad2026, donde deberán adjuntar un único archivo en formato PDF en idioma español. Este documento debe incluir hasta tres fotografías de la pieza desde distintos ángulos y una descripción original de máximo 15 líneas que explique, de forma sencilla y comprensible, la conexión directa entre la obra creada y las matemáticas.