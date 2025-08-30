Con “No other choice”, Park Chan-wook vuelve a Venecia con un proyecto meditado durante 20 años

Han hecho falta 20 años para que el director surcoreano Park Chan-wook regrese a la Mostra de Venecia, y el mismo tiempo para que realizara su último trabajo, “No other choice”, presentado este viernes en el Lido.

El director de “Old Boy”, filme que lo catapultó a la escena internacional en 2004 tras haber ganado el Gran Premio en Cannes, competirá por el León de Oro con una historia sobre un empleado que es despedido y que decide eliminar a sus potenciales rivales para conseguir un nuevo empleo.

El argumento está inspirado en la novela “El Hacha” de Donald Westlake, que ya fue adaptada al cine en 2005 por Costa-Gavras, una vieja obsesión del cineasta surcoreano.

“No importa adónde fuera, hablaba de ello, daba igual el país, la cultura, todo el mundo podía identificarse con la historia. Lo que es interesante es que siempre me han dicho ‘Oh, es una historia que está muy de actualidad’”, declaró en rueda de prensa este viernes.

“Cualquier que intente ganarse la vida en la sociedad capitalista moderna actual comparte ese profundo temor a perder el empleo”, añadió.

El filme aborda ese grave tema social sin prescindir del humor, frente a los extravagantes obstáculos que el protagonista debe ir superando.

La última visita de Park Chan-wook a Venecia se remonta a 2005 con “Lady Vengeance”, última entrega de su trilogía sobre la venganza, que exploraba la cara oscura de la humanidad.

En aquella edición se llevó dos premios.