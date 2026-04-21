$!Comedia revela los secretos de amigas

La comedia teatral “Peligro, mujeres chismeando” llega a las tablas panameñas este jueves, 23 de abril, con una propuesta cargada de humor, tensiones y verdades incómodas, bajo la dirección de Félix Gómez y la producción de Anina Horta.

“Un grupo de ‘amigas’ se reúne en víspera de Año Nuevo y debido a unos acontecimientos que ocurren, se comienzan a sacar trapos sucios”, explicó Gómez sobre la trama que se va a desarrollar entre enredos, confrontaciones y revelaciones inesperadas.

Además, el director destacó que la obra será presentada en el Teatro ABA, adentrándose en la hipocresía, la amistad superficial y el caos que pueden generar los chismes dentro de un grupo social muy cercano.

La temporada se desarrollará del 23 de abril al 24 de mayo, con funciones de martes a viernes a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m.; los sábados a las 5:00 p.m., 7:00 p.m. y 9:00 p.m.; y los domingos a las 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

Los boletos tienen un costo de $12 en preventa (hasta 24 horas antes), $15 hasta una hora antes de la función, $20 en taquilla y $10 para la tercera edad. Las reservas: a través del 6617-1978.