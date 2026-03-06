Colaquito Cortez fortalece su legado con música y labor social

Colaquito Cortez, conocido como “El Hombre Orquesta”, es un referente de la música típica, llevando su talento a escenarios nacionales e internacionales por más de cuatro décadas.

Desde niño se sumergió en la música gracias a su padre, Colaco Cortez, pionero del género con violín. “Mi padre daba clases a niños y yo desde los cinco años lo escuchaba, por eso aprendí a ejecutar el tambor y la caja, y a los siete me enseñó a tocar el violín”.

A lo largo de su carrera, Colaquito ha dirigido orquestas propias como “La Ofensiva de Colaquito Cortez” y el conjunto típico “Aires de Guararé”. Actualmente, está trabajando en nuevos proyectos. “Estamos en un proyecto, aparte de la música típica queremos hacer algo internacional... estoy terminando unos temas porque estamos haciendo una música de fondo, a veces me dicen ‘Necesitamos un violinista’ y yo lo hago por promoción”, expresó.

Además, contó que se encuentra impartiendo talleres de violín a niños, jóvenes y adultos en La Ciudad de Las Artes, organizados por el Ministerio de Cultura.

Finalmente, el músico resaltó que en el ámbito internacional sigue representando a Panamá con visitas a París, Tenerife, Tobago y Johannesburgo.