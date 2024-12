Cineasta italiano Luca Guadagnino critica “censura” de su película “Queer” en Turquía

El cineasta italiano Luca Guadagnino criticó el sábado la reciente prohibición de su película “Queer” en Turquía y afirmó estar dispuesto a luchar contra “cualquier institución que quiera empañar los poderes” del cine, durante el Festival Internacional de Cine de Marrakech.

A principios de noviembre las autoridades turcas prohibieron la proyección de “Queer”, programada para la apertura de un festival de cine en Estambul, denunciando un “contenido provocador que podría perturbar el orden público”.

Ante esta decisión, los organizadores optaron por cancelar el evento como señal de protesta.

“Me pregunto si realmente vieron la película o si la juzgan por ideas generales o por la tontería superficial de algunos periodistas que se centraron en frases como ‘James Bond se vuelve gay’”, dijo Guadagnino durante una rueda de prensa del jurado del festival de Marrakech, que él preside.

“Es una censura obtusa, especialmente en un mundo donde es posible descargar la película”, señaló el director de “Call Me by Your Name” (“Llámame por tu nombre”) en 2017.

Basada en la novela homónima de William S. Burroughs, “Queer” narra las aventuras de un estadounidense (interpretado por el exagente 007 Daniel Craig) envuelto en un torbellino de sexo, drogas y alcohol mientras se enamora de un joven compatriota en la Ciudad de México de la posguerra.

“Espero sinceramente que realmente crean que el tema de la película puede provocar el colapso de la sociedad. Porque eso significaría que mi creencia en el poder del cine es cierta y no un delirio”, sostuvo Guadagnino.

“Lucharé contra cualquier institución que quiera empañar los inevitables poderes del cine”, añadió.

La 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

El jurado, presidido por Guadagnino, incluye a figuras como las actrices Patricia Arquette (EEUU) y Virginie Efira (Francia), el director iraní Ali Abbasi y el actor británico Andrew Garfield.