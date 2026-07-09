Desde minivestidos luminosos hasta piezas totalmente reversibles, pasando por estrellas como Bad Bunny o Pedro Pascal que sobresalen entre los famosos que acuden a los desfiles, estas son cinco cosas destacadas de la Semana de la Alta Costura de París, que termina este jueves.

- Vestidos con luz -

En tonos verdes con finas ramificaciones luminosas, la neerlandesa Iris Van Herpen presentó un minivestido que resplandecía.

El sorprendente look, llamado Fractal Universe, no disponía de Leds u otros dispositivos luminosos, sino que contenía un acelerador de partículas que, en los días previos al desfile, convirtió el vestido en un depósito de energía con miles de millones de electrones atrapados, según explicó la artista. Antes del show, la prenda comenzó a descargarse y las ramificaciones de haces de luz se fueron extendiendo por su superficie.

“Durante años me ha atraído la idea de crear una prenda tejida únicamente a partir de energía. Hemos dado forma a la alta costura mediante sólidos, líquidos, materia viva e incluso gas. Esta es la primera vez que trabajamos con el cuarto estado de la materia, el plasma”, comentó en las redes sociales.

Schiaparelli también presentó varias siluetas con luz. Una de ellas era un corsé moldeado en silicona con una falda de flecos brillantes iluminada desde el interior.

- Inspiración vegetal -

Las dos firmas más esperadas de la semana, Chanel y Dior, presentaron sendas colecciones muy inspiradas en la naturaleza. En esta especie de duelo de titanes, sus directores creativos, Matthieu Blazy y Jonathan Anderson respectivamente, llenaron sus conjuntos de detalles vegetales.

En Chanel, el diseñador francobelga, inspirado por cuentos como “Jack y las habichuelas mágicas”, presentó looks con plantas trepadoras bordadas o recubiertos de mariposas negras.

La propuesta de Anderson también incluía motivos de la naturaleza, como las flores blancas que coronaban un conjunto plisado verde.

“Estas alusiones vegetales están muy ligadas a la pasión del señor [Christian] Dior, ya en aquella época, por los jardines”, dice a AFP Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France. Fue una edición de “alta costura vegana”, bromea el periodista.

- Reversible -

“¿Por qué la prenda debería permanecer estática? ¿Cómo hacerla más viva? ¿Y si cada creación contuviera su propia metamorfosis?” El diseñador francés Alexis Mabille sigue cuestionando los códigos de la moda y su colección “Dual” juega con los reversos.

Bajo las bóvedas de hormigón de una sala parroquial en las afueras de París, gruesos abrigos o vestidos de tubo de terciopelo negro se transformaron en un abrir y cerrar de ojos en conjuntos dorados o plateados ante la mirada atónita del público. Cada una de sus piezas era reversible.

En su última colección, en enero, Mabille desconcertó por haberla creado integralmente con inteligencia artificial. Este martes, mientras sonaba la versión de Nina Hagen de “My way”, fue ovacionado.

- Tradición india -

El programa oficial de la Semana de la Alta Costura incluyó dos diseñadores indios, Rahul Mishra y Manish Malhotra, cuyas propuestas dieron mucho de que hablar.

Mishra se inspiró de las cuevas de Ajanta, unas grutas artificiales budistas en el estado de Maharashtra, para su colección, en la que destacaron siluetas escultóricas ricamente ornamentadas en tonos grises.

Su compatriota Malhotra rindió homenaje a la maternidad con vestidos que incluían figuras en relieve de madres e hijos.

Estos creadores aportan una visión de otros lugares, dice Pierre Groppo, de Vanity Fair France. “Cada uno de ellos tiene un universo que está muy impregnado de su cultura india”.

- Bad Bunny, Pedro Pascal... -

A los desfiles de alta costura suelen acudir numerosas estrellas, desde la rapera Cardi B hasta la actriz Cate Blanchett. Pero esta vez se han visto grandes nombres masculinos entre el público.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny estaba en primera fila del show de Schiaparelli, vestido con un traje amarillo pastel y una corbata dorada en forma de trenza. En la solapa llevaba dos broches típicos de la marca, una cerradura y un ojo.

En el desfile de Chanel, el actor estadounidense de origen chileno Pedro Pascal fue visto con un conjunto blanco y jersey marinero. Y en Dior, otro intérprete famoso, el británico Josh O’Connor, apareció con una traje chaqueta fluido de la firma, presentado en París apenas unos días antes.

“La alta costura se interesa por los hombres”, incide Groppo, señalando la presencia hasta ahora poco habitual de estos famosos. Hay quizás “una voluntad de dirigirse a un público que va más allá de las clientas tradicionales”.