CÍA. Gramo Danse anuncia su primera gira por Sudamérica

La compañía panameña Gramo Danse anunció su primera gira suramericana con la obra Umbral, una propuesta escénica interdisciplinaria que se presentará en el ciclo (NO TAN) Solos al Mediodía (Montevideo, Uruguay), Festival Int’l de Artes Escénicas de Guayaquil (Guayaquil, Ecuador) y Festival Danza en la Ciudad (Bogotá, Colombia).

Dirigida por el dramaturgo y director colombiano, Diego Fernando Montoya, y con coreografía de sus tres intérpretes Aixa Góndola, Stephanie Lee y Ximena Eleta de Sierra, Umbral se adentra en una profunda investigación sobre las distintas formas en que los artistas escénicos enfrentan el dolor –físico, emocional y mental– a lo largo de sus procesos creativos y vitales. La obra, galardonada por el Fondo Iberescena, y gracias al apoyo de MICULTURA, se consolida como un hito en la trayectoria de la compañía, al abrir un espacio de reflexión y diálogo entre el arte y la experiencia humana.

La gira suramericana de Umbral responde a la misión de proyectar el talento panameño en importantes escenarios internacionales, además de reafirmar el compromiso de la CÍA. Gramo Danse con la creación artística, la formalización de la profesión del bailarín, la generación de empleos en el sector creativo y el intercambio interdisciplinar a nivel internacional.