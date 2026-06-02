Ceviche, Machu Picchu y presidentes fugaces: lo que hay que saber de Perú

Cuna de la civilización inca, Perú, país andino de afamada gastronomía y 34 millones de habitantes, es también el más políticamente inestable de América Latina, con ocho presidentes en una década.

Unos 27 millones de peruanos están llamados a la segunda vuelta presidencial del domingo para elegir entre dos polos opuestos: la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista radical Roberto Sánchez.

Aquí cinco cosas a saber de este país diverso, con costas en el Pacífico y que se extiende a Los Andres y la Amazonía:

- Puerta giratoria presidencial -

Desde 2016, el país está inmerso en una inestabilidad política crónica, en la que han caído ocho presidentes por corrupción y otros escándalos.

Sólo uno logró concluir su mandato transitorio y los demás fueron destituidos por el poderoso Congreso o dimitieron antes de correr la misma suerte.

El último elegido en las urnas, hace cinco años, fue el izquierdista Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por rebelión, tras intentar en 2022 disolver el parlamento que preparaba su destitución.

Su vicepresidenta Dina Boluarte lo reemplazó, pero también fue removida por el Congreso, en octubre de 2025, en medio de manifestaciones por el aumento de la criminalidad y escándalos de corrupción.

La sustituyó José Jerí, que solo duró cuatro meses y corrió la misma suerte. Desde febrero, José María Balcázar, de 83 años, es presidente interino.

- De la insurgencia al crimen -

Entre 1980 y 2000, el Estado peruano enfrentó a las guerrillas de Sendero Luminoso (maoísta) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (guevarista), en un conflicto que dejó unos 70.000 muertos.

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) acabó con la insurgencia, pero en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por masacres perpetradas en esa lucha. Fue indultado en 2023 y murió al año siguiente.

Su hija mayor, Keiko, promete usar la misma determinación para acabar con la criminalidad que hoy azota al país.

La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos en esta campaña electoral, sobre todo la extorsión que aumentó un 20% desde 2025, según datos oficiales.

- Oro, plata y cocaína -

Perú es el tercer productor mundial de cobre y produce también oro, plata, zinc y estaño. Su riqueza natural incluye a los sectores agrícola y energético.

Sin embargo, el 70% de su economía es informal y arrastra disparidades sociales, étnicas y geográficas.

El Banco Mundial estima que el 31,3% de la población vive en 2026 con menos de 6,85 dólares al día.

Perú también es uno de los mayores productores mundiales de cocaína junto con Colombia y Bolivia, con unas 400 toneladas al año, según datos oficiales.

El cultivo de la hoja de coca es legal para fines tradicionales o medicinales, pero el 90% de la producción se destina al narcotráfico.

- Machu Picchu -

Perú acogió la civilización más antigua de América: Caral, hace 5.000 a 3.500 años, y a otras antes del apogeo del imperio inca (alrededor de 1400-1532).

Varios sitios incas son Patrimonio Mundial de la Unesco, el más conocido la ciudadela de Machu Picchu en los Andes. También las enigmáticas Líneas de Nazca, enormes geoglifos prehispánicos en el desierto.

Este país multicultural fue colonia española hasta 1821.

Su geografía se extiende hasta la Amazonía, que representa el 60% de su territorio. Allí viven unas 25 comunidades indígenas en aislamiento voluntario, según el Ministerio de Cultura.

- Ceviche y más -

Perú es una potencia gastronómica. Su cocina diversa y de fusión es, como Machu Picchu, un imán para turistas extranjeros.

Su famoso ceviche (pescado crudo marinado en limón) y el lomo saltado (carne y verduras salteadas al wok) están en el menú de numerosos restaurantes en todo el mundo.

El pisco sour, cóctel a base de aguardiente de uva y limón, es también orgullo nacional.

Chefs como Gastón Acurio o Virgilio Martínez han contribuido a su prestigio internacional y restaurantes en Lima figuran entre los mejores del mundo.