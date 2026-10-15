Cultura

Celebrarán el legado del pianista Henry Rose

La Asociación de Pianistas de Panamá presenta una velada homenaje en honor al insigne compositor panameño

Celebrarán el legado del pianista Henry Rose
ML | Robinson Fereira es pianista y fundador de Piano en Casa.
Zulema Emanuel
15 de octubre de 2026
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