$!Cartelera de magia y risas

La escena teatral panameña se prepara para una temporada llena de entretenimiento para todas las edades, combinando la diversión de la comedia con la magia del teatro infantil. Los teatros ofrecen una programación diversa que busca acercar a niños y adultos al arte escénico, donde pueden aprender, emocionarse y reír.

Las producciones infantiles, para este mes, se destacan por llevar historias llenas de fantasía, valores y aprendizaje. Obras inspiradas en personajes clásicos y aventuras originales invitan a los más pequeños a disfrutar del escenario mientras desarrollan la imaginación.

Octubre presenta una alternativa de calidad para el tiempo en familia con funciones como: “La Calle de Los Sustos”, “El juicio del ser”, “Noches de improvisación”, “El gato con botas” y “Hasta que mi esposa nos separe”.