Carmen Heredia, más de 45 años al servicio del pueblo

Carmen Heredia García Rodríguez recibió el Premio a la Excelencia 2026 otorgado por el Fórum de Periodistas para las Libertades de Expresión e Información, un reconocimiento que honra sus más de 45 años dentro de los medios y 36 años al frente de El Jurado del Pueblo de Radio Reforma ¡Se Oye!

“Ser la voz de los que no tienen voz ha significado para mí un gran cariño”, expresó Heredia, quien recordó que inició en la radio capitalina antes de llegar a Chitré tras la invasión de Panamá. “Un 2 de enero, después de la invasión, llegué a Chitré con El Jurado del Pueblo y fui escalando hasta convertirme en directora del programa”, contó.

La comunicadora destacó que uno de los pilares de su carrera es el servicio social. “Una idea que tuvimos fue hacer las cruzadas de amor, donde cada diciembre recogíamos juguetes, ropa y golosinas para llevar a niños de comunidades apartadas”, recordó.

Sin embargo, considera que la confianza de la audiencia fue lo que fortaleció su carrera. “La gente solamente escuchaba tu voz y ya sabía que tenía una persona en quien confiar y encontrar una solución”, sostuvo.

Para Carmen Heredia, el cariño del público ha sido la mayor recompensa. “Hasta el día de hoy las personas llegan y te llevan una gallina, plátanos, yuca o frijoles, pero sobre todo un abrazo sincero”, expresó.

“Creo que todo eso quedó plasmado en mi hoja de vida y por eso el Fórum de Periodistas decidió de manera unánime otorgarme este premio a la excelencia y trayectoria dentro de la radio”, concluyó.