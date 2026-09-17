$!Capira tiene cuevas turísticas

Entre montañas y manglares se encuentra el Valle de Monte Oscuro, en el corregimiento de Cermeño, distrito de Capira, un territorio que comienza a despertar el interés de exploradores y visitantes por sus misteriosas cuevas.

El explorador Samuel Tovar ha visitado el área en varias ocasiones y explica que muchas de estas cavidades permanecen prácticamente ocultas entre las formaciones montañosas y que no resulta sencillo identificarlas desde el aire. Durante uno de sus recorridos intentó utilizar un dron para documentar el área, pero las condiciones del terreno y el viento dificultaron el trabajo. “Intenté volar el dron, pero desde arriba prácticamente no se identifican como cuevas. Lo que se ve es una montaña y dentro de esa montaña están las cavidades”, contó.

“Me llamó la atención conocer que en la zona se están desarrollando investigaciones y que científicos del Smithsonian han realizado estudios que aportan información sobre los primeros pobladores de este territorio”, explicó.

Detalla que posiblemente grupos indígenas seminómadas habitaron la zona y cultivaron rubros como maíz y zapallo utilizando la técnica de roza y quema.

“También la comunidad está tratando de desarrollar historias sobre el lugar y que existe interés en impulsar la creación de un museo”, dijo.

Por su parte, el guía local Raúl Menchaca reveló a Metro Libre que su padre fue quien le mostró el sitio hace más de 50 años cuando ambos salían a montear y cazar conejos pintados. Añadió que extranjeros han mostrado interés en los objetos encontrados en las cuevas, entre ellas tinajas antiguas.

Para llegar a las cuevas, desde Capira Centro se toma la vía hacia Cermeño y se continúa hasta Monte Oscuro, para luego llegar al sector conocido como El Cruce. Desde allí comienza un recorrido a pie entre vegetación y manglares hasta encontrar las primeras cavidades.

Advierten que algunas cuevas presentan condiciones que pueden representar dificultades para quienes no conocen el área, por lo que recomienda siempre asistir con un guía experimentado.

Para Tovar, el valor de Monte Oscuro está precisamente en la combinación de naturaleza, historia y posibilidades de investigación que ofrece un territorio todavía poco conocido. “Estamos hablando de un lugar que tiene historia, naturaleza, cuevas y posibles elementos arqueológicos que todavía necesitan ser estudiados. Hay muchísimo que descubrir”, concluyó. Para visitas guiadas contactar al 6645-1055.