El jefe de la ONU pide una "coordinación global" sobre los riesgos de la IA

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el miércoles a llevar a cabo una "coordinación global" sobre la inteligencia artificial (IA) y advirtió de "una carrera hacia el abismo" cuando surgen múltiples llamados a que esta tecnología sea regulada.

"La acción a nivel nacional es esencial. Pero una coordinación global también es indispensable", dijo Guterres en una conferencia de prensa, en la que advirtió que "la IA no se detiene en las fronteras y tampoco sus riesgos".

"Los gobiernos deben tomar sus responsabilidades. La primera responsabilidad de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos, incluso de las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial", dijo el jefe de Naciones Unidas.

Guterres agregó que este será "un tema de discusión" en la Asamblea General de la ONU que se celebra la semana próxima en Nueva York.

"La inteligencia artificial tiene un potencial enorme para acelerar el desarrollo sostenible, mejorar el aprendizaje, fortalecer los sistemas de salud, impulsar la resiliencia climática y mucho más", afirmó.

"Pero un número creciente de quienes la desarrollan están dando la voz de alarma, advirtiendo que el avance se está produciendo más rápido que nuestra comprensión de los riesgos".

"El mundo no puede permitirse una carrera hacia el abismo en materia de seguridad de la IA", advirtió.

Los llamados a una mejor regulación de la IA se han multiplicado en las últimas semanas tras una serie de incidentes y de advertencias de varios directores de empresas del sector.

OpenAI, Anthropic y Google DeepMind anunciaron el martes que trabajan en la creación de un órgano de supervisión de los riesgos asociados a esta tecnología.

El miércoles, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea anunció que reuniría a grandes actores del sector para apoyar los esfuerzos con miras a desacelerar el desarrollo de los modelos más potentes.