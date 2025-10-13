Cultura

Bordanea: La belleza viene de adentro

ML | La presentadora, actriz y bailarina Roseta Bordanea contó que con el pasar de los años ha ido adquiriendo herramientas para florecer y poder vivir a plenitud.
ML | Roseta Bordanea.
Zulema Emanuel
13 de octubre de 2025

La presentadora y actriz Roseta Bordanea compartió su visión sobre la belleza, la autenticidad y los desafíos de su carrera en los medios, previo a su participación en Empowoman 2025.

Para Bordanea, el valor reside en la esencia: “Simplemente uno debe regirse por la belleza interior. Yo siento que eso es lo que más valor puede tener, más que la belleza física”.

Destacó que el bienestar integral se cultiva cuidando las emociones y la espiritualidad, lo que se refleja inevitablemente en el exterior. Un ejemplo de este enfoque es su reciente compromiso con el ejercicio, no por lo físico, sino porque la hace sentir “más enérgica, más positiva” para arrancar el día con todo.

En una industria a menudo criticada por imponer estándares de imagen, Roseta Bordanea enfatizó la importancia de ser auténtica. La comunicadora asegura que nunca ha sentido la presión de cambiar su estilo y que ser ella misma en esencia es clave. Sin embargo, reconoció los desafíos de la exposición diaria, especialmente como madre de dos hijos, donde el cansancio es una realidad. A pesar de las críticas en redes sociales, ella prioriza su bienestar y el de su familia, confiando en que la pasión por su trabajo se transmite en la pantalla.

Enfocada en la autenticidad

ML | Roseta Bordanea aseguró que este año será su primera participación en el evento Empowoman, cuyo tema principal es la autenticidad. “Este 2025 viene con el lema de autenticidad, es la virtud que queremos enaltecer y a mí me va a tocar participar en la sección de belleza”, explicó la presentadora sobre el conversatorio que tendrá el sábado 18 de octubre en Multiplaza.

Crónica de vida

Roseta Bordanea nació el 3 de diciembre de 1989 en Colón. Tiene 36 años y está orgullosa de sus orígenes.

Le gusta cantar y actuar. Participó en teatro musical con Bruce Queen.

Empezó a trabajar en TV en el 2007, ha estado en diversos canales.

Tienes dos hijos, Eduardo Gael y Jordi Manuel, son sus “Princhibaby”.

