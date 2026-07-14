BBQ Fest hace vibrar a La Chorrera

Con un ambiente electrizante que desafió al clima, la edición 32 del BBQ Fest encendió los motores en Market Plaza La Chorrera para coronar a los nuevos reyes de la parrilla panameña. Avalado por la prestigiosa Kansas City Barbeque Society (KCBS), el evento no solo ofreció un festín de rock en vivo, DJs y un dinámico Mercadito Emprendedor respaldado por el Ministerio de Cultura, sino que consolidó a este festival como la competencia de barbacoa con mayor trayectoria y prestigio en todo el país.

Los equipos Justice BBQ, Urban Smoke House y Grill and Chill se coronaron en los primeros lugares de la clasificación General (Overall). El cuadro de honor general lo completaron Fire Family BBQ PTY y 88 BBQ, mientras que por categorías individuales los máximos galardones se los llevaron Bado BBQ (Chicken), Justice BBQ (Pork Ribs), 88 BBQ (Pork), Lucky Three BBQ (Brisket) y El Diez (Burger).

Además de la competencia de asados, el festival impulsó el comercio local a través del Mercadito Emprendedor. Esta iniciativa brindó una plataforma exclusiva para visibilizar el trabajo y el talento de los artesanos y pequeños productores panameños que se dieron cita en Panamá Oeste.

La música y el entretenimiento familiar fueron pilares fundamentales durante toda la jornada gracias a la alianza con Spacio West. El momento cumbre de la agenda artística estuvo a cargo de la banda KoverNights, la cual conectó con los asistentes interpretando enérgicos clásicos del rock en español e inglés de icónicas agrupaciones como Soda Stereo y Caifanes.

El ambiente festivo se mantuvo al máximo con la animación en vivo de los DJs de las emisoras WAO, Boom, Tropy Q y Fabulosa Stereo. Asimismo, figuras y talentos de las producciones nacionales de TVN, como Tu Cara Me Suena y Se Vale Todo, compartieron de cerca con el público asistente para elevar la experiencia del festival.

El BBQ Fest reafirmó su posición como la competencia de asados con mayor trayectoria en el país. Con 32 ediciones consecutivas, el evento continúa consolidándose como un motor clave para la promoción de la cultura del BBQ, el sano entretenimiento familiar y el crecimiento del emprendimiento local.