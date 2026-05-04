Bartender Luis Villegas triunfa en el Mezcal Lab y representará a Panamá en México.

La escena de la mixología en Panamá alcanzó un nuevo nivel con la culminación del Mezcal Lab, una prestigiosa competencia organizada por Mezcales Casa Armando y su distribuidor Felipe Motta. Tras una emocionante final celebrada en el restaurante Tío Navaja, Luis Villegas, representante del restaurante APE, se alzó con la victoria gracias a una propuesta innovadora que destacó por su equilibrio de sabores y creatividad.

Como máximo galardonado, Villegas obtuvo el derecho de participar en la gran final global de Mezcal Lab en Oaxaca, México, considerada la cuna de esta bebida milenaria. En este encuentro internacional, el panameño tendrá la oportunidad de “competir con talentosos mixólogos de todo el mundo y conocer de primera mano la destilería Mezcales Casa Armando”, sumergiéndose en la cultura y tradición que rodea a este destilado.

La iniciativa forma parte de una plataforma global presente en 70 países, que busca promover la versatilidad del mezcal como ingrediente protagonista en la coctelería moderna. El concurso reunió a destacados profesionales de hoteles y bares del país, quienes demostraron que el mezcal, elaborado 100% con agave espadín, es un lienzo perfecto para la creación de piezas de autor de alta calidad.

Además de la excelencia en sabor, la competencia resaltó el compromiso de la casa productora con el medio ambiente a través de su programa “Método Verde”. La empresa impulsa prácticas sostenibles que incluyen el uso de energía solar y sistemas de tratamiento de aguas, reafirmando que “la sostenibilidad forma parte central de la filosofía de Mezcales Casa Armando”, integrando la responsabilidad social con la producción de destilados premium.

Con este evento, Panamá se consolida como un mercado clave para el crecimiento del mezcal en la región. La competencia no solo celebró el talento de los bartenders locales, sino que conectó la herencia mexicana con las nuevas tendencias gastronómicas del país, demostrando que el ingenio panameño está listo para brillar en los escenarios internacionales de la industria de licores.