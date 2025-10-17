Bagué inspirará en TalénPro

La cantante, presentadora y compositora mexicana Cynthia Bagué visitará Panamá como invitada especial del concurso Talento con Propósito (TalénPro), fundado por Erika Ender, para compartir su trayectoria e inspirar a la juventud.

Bagué expresó su profunda emoción y admiración por la iniciativa, afirmando que la “labor tan bella que hace TalénPro tiene que verse en el mundo entero”.

La artista ve en estos jóvenes talentosos, con conciencia social, una oportunidad crucial para “sembrar la semillita de curiosidad” y darle visibilidad a quienes trabajan con amor por su entorno, alineándose perfectamente con el mensaje positivo y esperanzador de su propia música.

Esta inspiradora visita a Panamá se dará en medio de un momento cumbre para la artista: su disco “Joropango” ha sido nominado a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Folklore.

La producción, que Bagué describe como “el folclore de Miami” por ser una fusión innovadora del joropo (colombiano/venezolano) y el huapango (mexicano), es un proyecto independiente que resalta el valor de las raíces latinas. Con esta nominación, Bagué no solo celebra su éxito, sino que también subraya su compromiso con la difusión de un arte positivo, pues el álbum es un “disco de esperanza” que rescata temas de amor y optimismo en un mundo que a menudo resulta “cínico”.