Cultura

Aventuras teatrales

La cartelera de esta semana se llena de producciones infantiles, en las que se resaltan diversos valores, como la amistad

Aventuras teatrales
Hello Susy
Aventuras teatrales
Coco
Aventuras teatrales
Mi Villano Favorito
Aventuras teatrales
Santas y perversas
Aventuras teatrales
Dos capibaras en apuros
Zulema Emanuel
16 de septiembre de 2025

Las vacaciones de medio año están aquí y la cartelera teatral de Panamá se llena de opciones para toda la familia. Desde aventuras musicales que exploran la tradición, hasta espectáculos llenos de luces y efectos especiales, los más pequeños de la casa tienen una variedad de obras para disfrutar.

Entre las propuestas están la popular historia de “Coco”, donde la música guía a los espectadores en una emotiva aventura que celebra el amor familiar; “Mi Villano Favorito” promete conquistar a chicos y grandes con actuaciones magistrales; mientras, “Dos capibaras en apuros” presenta una divertida búsqueda llena de juegos y bailes.

Pero la escena teatral no es solo para niños. El Teatro Pacific destaca esta semana con la comedia contemporánea “Hello Susy”, una obra que explora con humor e ironía los límites de la inteligencia artificial.

