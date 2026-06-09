$!Avanza plan para construir el primer museo de Capira

El proyecto para fundar el primer museo histórico del distrito de Capira, liderado por un comité de profesionales de Lídice, registra sus primeros avances tras seis meses de gestión técnica. El grupo de pioneros ya concluyó la redacción de la propuesta formal que define la misión, visión y objetivos del recinto cultural, explicó la escritora e investigadora Vannie Arrocha.

Actualmente, los organizadores concentran sus esfuerzos en la primera fase del plan, realizando consultas sectoriales con los residentes y presentando el proyecto a las autoridades locales con el fin de obtener cortesías de sala ante el Consejo Municipal de Capira y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

El comité gestor ha sumado aliados estratégicos e institucionales clave para dar legitimidad al proyecto. Arrocha contó que el Ministerio de Cultura otorgó una carta de aval oficial que servirá como respaldo ante futuros donantes, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) apoya en las gestiones para restablecer los lazos diplomáticos y culturales con la República Checa, país de origen de la Lídice histórica y de la cual toman su nombre.

Además, los organizadores ya solicitaron una evaluación técnica formal a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para inspeccionar la estructura de la “iglesia vieja” de Lídice (construida en 1943), inmueble que se perfila como la sede definitiva del museo.

Tras consolidar la fase de divulgación, el comité iniciará la segunda etapa del proyecto, enfocada de lleno en la captación de recursos económicos y en la intervención arquitectónica del edificio. “Nosotros somos un grupo de profesionales que sabemos cómo hacer propuestas y vamos a participar en fondos buscando ese dinero que se necesita para restaurar. Una vez que tengamos los fondos para la restauración, la tercera parte sería la museografía”, relató.

Por otro lado, la investigadora destacó que una vez que el inmueble esté restaurado y cuente con un depósito seguro, le pedirán a las personas de la comunidad que apoyen con artículos históricos.