Artistas panameños se solidarizan con su pueblo

Tras el terrible sismo que se vivió este 9 de octubre en Panamá, el cual registró entre 7.5 y 7.7 en la escala de Richter, actrices, cantautores, deportistas y músicos destacados de la escena han manifestado su solidaridad y apoyo a todos los afectados en el interior del país, cuyas viviendas colapsaron, dejándolos en la calle sin nada.

La estrella de Hollywood, Patricia De León, se manifestó en sus redes sociales destacando que, aunque no está en el país, siente como si lo estuviera. “Nos llevamos un susto horrible. Mis padres están ahí, mis hermanos, mis amigos, mi tierra, mi todo. Gracias a Dios no perdimos una sola vida. Panamá es una tierra bendecida y sigo orando y pidiéndole a Dios que nos cubra con su manto y no permita que esto vuelva a pasar”, reveló la actriz.

También se solidarizó con todas las personas del interior por las pérdidas sufridas, pero sostuvo que lo material viene y va, y que lo más importante en este momento es mantenernos alerta.

Por su parte, el cantante Boza expresó en sus historias: “Panamá te pertenece Dios, te pedimos que jamás dejes de intervenir y jamás nos desampares. Oren mucho, cuídense y cuiden a los suyos”. En tanto, el artista Sech compartió: “Dios mío, mete tu mano en Panamá” y agregó: “Estamos organizándonos para comenzar a ayudar en todo lo que podamos”. Asimismo, se ha mostrado preocupado y ha estado compartiendo números de emergencia para quienes lo necesitan.

Por su parte, la cantautora Erika Ender comentó en una publicación: “Nos tembló la tierra, pero seguimos de pie. Tu resiliencia y ejemplo de unión no tienen límites. Te amo, tierra bendita... Por siempre y para siempre, mi Panamá. En mis historias estoy poniendo información sobre apoyos necesarios de fuentes verificadas”.

El jazzista Danilo Pérez expresó: “Nuestro corazón está con Panamá tras el terremoto que impactó a nuestro país. Un abrazo de apoyo y solidaridad a todos los afectados”, mensaje que firmó junto a su esposa, Patricia Zárate, y el equipo del Panamá Jazz Festival.

En tanto, el cantautor Rubén Blades comentó: “Enviamos nuestro abrazo y solidaridad a todo Panamá, y rogamos que nuestras provincias centrales pronto se recobren de estos temblores y de sus efectos. Estamos, como siempre, a las órdenes”.

Asimismo, el dúo musical Gaitanes compartió un mensaje más extenso en redes: “Panamá es un país bendecido y por eso estaremos siempre agradecidos”, sostuvieron, agregando que un sismo de tanta magnitud en el “que no haya ni una vida perdida nos enseña una vez más que eso es lo importante y lo material es secundario. Nuestro corazón está con cada persona que hoy sufrió incertidumbre, temor y angustia. Y nuestra gratitud con las autoridades y personal de salud, rescate y más”.