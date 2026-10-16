Artistas destacan el valor del respeto al expresarse

El acordeonista Adonis “Mabisín” Moreno generó reacciones tras publicar en su cuenta de Instagram un video dirigido al presidente de la República, en el que utilizó palabras vulgares para expresar su molestia. Luego, el músico retiró la publicación de la red social. El hecho abrió el debate sobre la forma en que las figuras públicas expresan sus opiniones.

El tipiquero Emmanuel Cubilla señaló que comprende que los artistas también son seres humanos y pueden reaccionar ante las situaciones que ocurren en el país. Sin embargo, destacó “siempre tenemos que tener cuidado con lo que vayamos a plantear en todo momento. Somos artistas, tenemos fanáticos y hay que dar el ejemplo a la sociedad”.

Cubilla agregó que, aunque cada persona es libre de expresar su criterio, es importante mantener la compostura y el respeto al comunicar sus opiniones.

Por su parte, Armando Sánchez consideró que las palabras de Moreno fueron fuertes, aunque reconoció que reflejaban su manera de pensar. No obstante, señaló que existen otras formas de manifestar el descontento y que, si bien entiende su molestia, pudo expresarse de otra manera.