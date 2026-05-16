Arranca el festival ‘Afro Panamá Food’ en Mi Pueblito Afroantillano para celebrar el Mes de la Etnia Negra.

Como parte de las celebraciones por el Mes de la Etnia Negra, este sábado se inauguró oficialmente el festival Afro Panamá Food en las instalaciones de Mi Pueblito Afroantillano. El evento fue diseñado como un espacio completamente familiar con el objetivo de reunir y resaltar la riqueza de la cultura, la gastronomía y la música de la comunidad afrodescendiente en el país.

La actividad, que mantiene abiertas sus puertas desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., cuenta con la participación de más de 80 emprendedores. Los expositores provienen de diversas provincias y regiones con fuerte tradición afro, tales como Bocas del Toro, Colón, Río Abajo y Darién, quienes ofrecen al público una amplia variedad de platos tradicionales, artesanías y productos culturales.

Durante la jornada inaugural de este sábado, los asistentes pudieron disfrutar de una variada agenda de entretenimiento en vivo. Las presentaciones artísticas incluyeron la participación de reconocidos combos nacionales y artistas como Arcadio Molinar, Night A Fun con Renato y el Show de Bugaman, además del despliegue rítmico de comparsas locales y la tradicional salida de diablos.

Los organizadores informaron que la celebración cultural continuará este domingo a partir de las 10:00 a.m. Para el segundo día de festival se tienen programadas las presentaciones de la comparsa Los Campesinos de Colón, Mad Family y Annubikis, junto a otra cartelera de combos nacionales y una robusta oferta gastronómica para los visitantes.

Con esta convocatoria, el Afro Panamá Food busca consolidarse como uno de los principales eventos culturales y gastronómicos de la temporada en la ciudad capital. La iniciativa tiene como propósito fundamental exaltar las raíces, las tradiciones y el valor histórico del aporte de la comunidad afrodescendiente al desarrollo e identidad de Panamá.