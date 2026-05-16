Mr. Saik apuesta al afrobeat con “Tú y Yo”

El cantante panameño Mr. Saik presentó “Tú y Yo”, un nuevo tema de afrobeat que fusiona ritmos caribeños, sensualidad y una vibra tropical junto a RomanThe Future y Praana.

La canción mezcla coqueteo, química y sonidos frescos que transportan a una atmósfera de playa y fiesta, convirtiéndose rápidamente en una de las propuestas urbanas más comentadas entre los seguidores del afrobeat.

Antes de su estreno oficial, el tema ya generaba movimiento en TikTok, donde acumuló cientos de videos y reacciones de usuarios que comenzaron a utilizar fragmentos de la canción en tendencias y contenido viral.

El lanzamiento también llega acompañado de un video musical con una propuesta futurista y cinematográfica, mostrando una faceta diferente de Mr. Saik y apostando por una estética moderna alineada con el crecimiento global del afrobeat.

“Tú y Yo” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que el estreno oficial del videoclip será este sábado a las 4:00 p.m. a través de YouTube.

Con esta colaboración, Mr. Saik continúa explorando nuevos sonidos y conectando el ritmo panameño con tendencias internacionales del género urbano y afrocaribeño.