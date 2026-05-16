Sinaproc mantiene alerta por oleajes en el Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de prevención por oleajes en el Caribe panameño, debido a condiciones marítimas que podrían representar riesgos para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas durante este fin de semana.

Según el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el aviso estará vigente desde las 7:00 a.m. del 16 de mayo hasta las 11:59 p.m. del 17 de mayo de 2026.

Las autoridades explicaron que el incremento de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe está generando oleajes moderados en distintos puntos del litoral caribeño.

Entre las áreas bajo vigilancia se encuentra el Caribe Occidental, que comprende Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, donde se prevén olas entre 0.9 y 1.8 metros.

En el Caribe Central, que incluye Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, se esperan olas entre 1.0 y 2.0 metros, mientras que en el Caribe Oriental, específicamente en la comarca Guna Yala, podrían registrarse oleajes entre 1.2 y 2.2 metros.

El SINAPROC recomendó evitar ingresar al mar cuando se registren fuertes oleajes, mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores en playas y extremar las medidas de seguridad durante actividades marítimas.

Asimismo, pidió a pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas navegar con precaución y utilizar chalecos salvavidas y equipos de seguridad.

La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades y estamentos de emergencia.