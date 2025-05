Aparece una nueva obra de Banksy en la ciudad francesa de Marsella

El misterioso artista callejero Banksy volvió a reaparecer este viernes con un grafiti en forma de faro en una calle de la ciudad francesa de Marsella, según publicó él mismo en sus redes sociales y constataron periodista de AFP.

La obra parece transformar la sombra de un poste en la imagen de un faro, acompañado del mensaje “Quiero ser lo que viste en mí” (“I want to be what you saw in me”).

Aunque también es autor de pinturas y esculturas, Banksy es mundialmente conocido por sus grafitis realizados con plantillas recortadas, una técnica también conocida como esténcil.

“Es fascinante que Banksy haya elegido una ciudad como Marsella, que tiene muchas artes, extranjeros, vida”, dijo Esteban Roldan, un artesano de 42 años que vive en la ciudad y vino a ver la obra, situada en una pequeña calle cerca de la Playa de los Catalanes, cerca del centro.

Las obras de Banksy, cuya identidad es objeto de especulaciones desde hace años, se han vendido por decenas de millones de dólares y es uno de los artistas vivos más famosos del mundo.

A menudo sus obra incluyen mensajes sobre cuestiones como la guerra, el capitalismo, el control social o los derechos humanos.