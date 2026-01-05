“Alzaré Mi Voz”: el álbum que consolida a Rocío Belén en el mapa latino en 2026

La cantaora española Rocío Belén, cierra el 2025 como un gran año de consolidación y proyección de su carrera por América Latina con su álbum debut “Alzaré Mi Voz”.

Desde la presentación de “Alzaré Mi Voz” en el Instituto Andaluz del Flamenco, la artista no ha parado de cosechar éxitos, convirtiéndose en una de las voces emergentes más prometedoras del flamenco contemporáneo.

El álbum, compuesto por nueve temas, demostró la fuerza interpretativa de Rocío Belén y su compromiso con el empoderamiento femenino en un género tradicionalmente dominado por hombres.

Temas como “Tela marinera”, “Sabes bien” y el videoclip de “Te amaré” han acumulado miles de reproducciones en plataformas digitales, consolidando el disco como uno de los más escuchados del flamenco actual.

Pero la repercusión de “Alzaré Mi Voz” no se ha limitado a España: la artista ha llevado su música a México, Miami y Puerto Rico, donde ha sido recibida con entusiasmo en medios como Exa TV, El Universal, Notistarz, Telemundo, Univisión, Wapa TV y Despierta América.

Sus shows en San Juan y Hatillo, Puerto Rico, fueron momentos memorables, donde la pasión y fuerza interpretativa conquistaron a miles de seguidores latinoamericanos.

La gira nacional de presentación del disco comenzó en el Teatro Salvador Távora de Almonte, su ciudad natal.

Allí, Rocío Belén deslumbró al público con un espectáculo cargado de emoción, dulzura y desgarro, recibiendo ovaciones de pie que reflejaron la conexión con su público y la madurez artística que ha alcanzado.

La carrera de Rocío Belén está respaldada por más de 30 premios nacionales de flamenco, y su primer álbum ha consolidado aún más su prestigio.

Entre los reconocimientos recibidos por la artista en 2025 destacan: Premio a la Cultura, donde interpretó su bolero zambra “Te llevo siempre conmigo”.

Premio Talento Latino en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, que la confirmó como una de las voces imprescindibles de la nueva generación de cantaoras.

Estos galardones reflejan no solo su talento, sino también la capacidad de conectar con públicos diversos, tanto dentro como fuera de España.

Además de su actividad musical, Rocío Belén ha estado presente en alfombras rojas, galas y festivales, como el Festival de Cine Europeo de Sevilla y la X Gala Benéfica Pulseras Rosas, donde apoyó la lucha contra el cáncer.

Su voz aterciopelada y sentimiento puro han dejado huella en eventos culturales y solidarios, consolidándola como una artista completa y comprometida.

Para 2026, Rocío Belén espera que continuar con su gira por Latinoamérica y Europa, consolidando su presencia en festivales y escenarios especializados en flamenco.

La combinación de tradición y modernidad, junto a su firme apuesta por un mensaje femenino y auténtico, augura que el próximo año será decisivo para posicionarla como una de los grandes referentes del flamenco contemporáneo.