Alexandra Rodríguez lleva su juventud al ritmo del acordeón

Desde muy niña, Alexandra Madelaine Rodríguez Bellido, oriunda de Chame, Panamá Oeste, encontró en la música típica una de sus grandes pasiones, inspirada por su abuelo y el amor de su familia por el folclore.

La joven contó a Metro Libre que sus abuelos la inscribieron en un curso del Inadeh en Bejuco de Chame, donde quería aprender guitarra. Sin embargo, al no sentirse identificada con este instrumento, el acordeón llamó su atención gracias al profesor Fernando Gibbs.

Rodríguez explicó que Gibbs le enseñó una cumbia chorrerana que logró interpretar con facilidad, mientras que continuó aprendiendo sobre el instrumento con el profesor Max Zapata.

Sus primeros pasos, recordó que incluyeron una presentación al finalizar el curso, luego comenzó a practicar en casa y a participar en pequeños eventos típicos.

Entre sus referentes musicales, Alexandra destacó la música de Ulpiano Vergara por la alegría de sus piezas. También resaltó a Teresín Jaén, cuya canción “María José” se convirtió en una de las piezas que le permitió darse a conocer en diferentes lugares.

Actualmente, forma parte del conjunto Brisas Cabuyanas, agrupación creada por su abuelo luego de verla tocar el acordeón y decidir reunir a jóvenes de Cabuya. La acordeonista detalló que lleva más de cuatro años en el grupo, una experiencia que le ha permitido crecer, compartir con otros músicos y llevar la música típica a diferentes escenarios.

Ser una mujer acordeonista dentro de la música típica, resaltó, ha sido un reto, pero también un orgullo. Para ella, es importante demostrar que las mujeres también pueden ocupar un lugar dentro de este género y representar la cultura panameña con amor.

Rodríguez contó que “en el futuro me gustaría crear o grabar mis propios temas, sin alejarme de la esencia de la música típica, como una manera de expresar mis sentimientos y dejar parte de mi historia a través del acordeón”.

Sobre las nuevas generaciones, destacó el interés de muchos jóvenes por aprender acordeón, guitarra, violín y otros instrumentos, algo que ella consideró una muestra de que la música típica no se perderá. Sin embargo, la acordeonista enfatizó la importancia de mantener el respeto por las raíces, aun cuando surjan nuevas ideas y formas de interpretar este género.

La artista expresó que uno de sus mayores sueños es seguir creciendo como acordeonista, presentarse en más escenarios y representar la música típica panameña. “A los jóvenes que desean aprender, especialmente a las mujeres, les aconsejo no pensar que el acordeón es un instrumento exclusivamente para hombres”, afirmó.