Actor Sam Neill, estrella de “Parque Jurásico”, dice haber superado el cáncer

El actor Sam Neill, recordado por su papel en “Parque Jurásico”, afirmó que ha superado el cáncer después de cinco años con un linfoma, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

El artista neozelandés de 78 años, quien interpretó a un científico en la taquillera cinta de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba “posiblemente muriendo” de un linfoma no hodkiniano en fase tres.

El fin de semana declaró en una entrevista que había vivido cinco años con el cáncer de sangre pero que su tratamiento de quimioterapia eventualmente dejó de funcionar.

“Estapa desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal”, declaró al noticiero de canal 7 de Australia.

El actor fue tratado con terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer.

“Acabo de hacerme una tomografía y no tengo cáncer. Es algo extraordinario”, declaró Neill.

Pidió a los gobiernos federal y estatales de Australia financiar la terapia de células T con CAR para pacientes con ese tipo de cáncer en el país.

La carrera de Neill comenzó en los años 1970 e incluye decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie “Peaky Blinders” y la película “El piano”.