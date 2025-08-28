Actor que da voz a Shrek estará en el Comic Con

El próximo Comic Con Panamá, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Panamá Convention Center de Amador, ha revelado a otro invitado de lujo: el aclamado actor y director de doblaje Alfonso Obregón.

Con una carrera que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, Obregón es conocido por dar voz, en español, a personajes icónicos que han acompañado a generaciones, como: Shrek, Kakashi Hatake de la serie Naruto, y el rey Julien y Marty de Madagascar.

La participación de Obregón se suma a la de otras figuras destacadas ya confirmadas, como el actor Taz Skylar y el legendario Carlos Villagrán, quien inmortalizó al personaje de Kiko en El Chavo del 8.