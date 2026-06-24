$!Abren registro para crear el primer censo de folkloristas

Crear la primera estadística nacional y otorgar herramientas de formalización a los miles de artistas que mantienen vivas las tradiciones locales es el propósito central de la Red Nacional de Folklore.

Esta plataforma digital, que ya opera tras superar sus fases de prueba técnica, funciona como un censo masivo para identificar y registrar a músicos, bailarines, historiadores y colectivos de todo el país, explicó José Alberto Sosa Roner, director nacional de Folklore del Ministerio de Cultura (MiCultura).

Tras la inscripción, en la página de MiCultura, los usuarios accederán a un programa integral de capacitación en economía creativa y asesoría legal en alianza con AMPYME para transformar su arte en un negocio sostenible. “Van a recibir herramientas poderosas para poder trabajar y para que el día de mañana esto sea su fuente de vida; de esto se puede vivir, pero no lo saben hacer. Llegó el momento de que sientan que estamos haciendo algo para ellos”, enfatizó Sosa, quien resaltó que este mapeo estadístico resultará clave para identificar los vacíos de apoyo estatal en las distintas provincias.

Además de potenciar proyectos insignia como la Semana Nacional del Folklore, programada del 17 al 23 de agosto en el marco de la celebración mundial de este sector. A pesar de los retos presupuestarios, las autoridades apuestan por la conectividad digital para devolverle el protagonismo a un gremio históricamente relegado. “Si nosotros no visualizamos la cantidad de gente que tenemos a nivel nacional, es difícil saber dónde están los vacíos... Un país sin identidad es un país sin alma, y un país sin alma es un país sin folklore”, concluyó Sosa Roner, instando al gremio a registrarse para ser tomados en cuenta en las futuras políticas de la institución.