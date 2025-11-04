Abel Aronátegui ondea la bandera de Colón el 5 de Noviembre

En la conmemoración del 5 de noviembre, fecha clave en la historia panameña en que se conmemora la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, la provincia caribeña rindió homenaje a ciudadanos que encarnan el espíritu de transformación de la provincia. Entre ellos, Abel Aronátegui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), fue elegido como uno de los abanderados, en reconocimiento a su liderazgo en el fortalecimiento del sector cultural.

La distinción no solo celebra su trayectoria como gestor cultural, sino que visibiliza el impacto que ha tenido el CACCO en la vida de miles de colonenses. En apenas un año, el centro ha dinamizado la escena artística local, promovido la formación de talentos y articulado redes con instituciones nacionales e internacionales, posicionando a la cultura como eje estratégico para el desarrollo social y económico de la región.

Desde su apertura, el CACCO ha demostrado que invertir en cultura es apostar por la dignidad, la cohesión y la creatividad de los pueblos. Bajo la dirección de Aronátegui, el centro se ha convertido en un referente de innovación cultural, inclusión y participación ciudadana.

“Llevar la bandera de Colón es un gesto que me conmueve profundamente. Es símbolo de resistencia, de identidad y de futuro. La recibo como un compromiso renovado con mi tierra y con todos los que creen que la cultura puede cambiar vidas”, expresó Aronátegui tras el acto solemne.

Este abanderamiento marca un momento histórico en el que la cultura deja de ser un elemento decorativo para convertirse en fuerza transformadora. En Colón, ondea una bandera que representa no solo el pasado glorioso, sino también el presente creativo y el futuro esperanzador que se construye desde el arte.