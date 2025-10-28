Una gran experiencia

Ayer se conmemoró el Día del Estudiante y fue emocionante ver a alumnos de diferentes escuelas viviendo la experiencia de ser presidente, ministro, director de una entidad o profesores de diferentes disciplinas, por un par de horas.

Quedé gratamente sorprendida al escuchar cómo piensan muchos de ellos, pues son jóvenes que no temen en dar su opinión y que tienen claro que estudiar es clave para mejorar su situación económica.

Me hizo recordar mi época estudiantil y la ilusión que uno siente por alcanzar las metas.