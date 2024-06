Una fecha que honra la paternidad

El Día del Padre se celebrará este 16 de junio con un tema sobre el tapete, la responsabilidad que conlleva este trabajo y cuántos niños crecen en la actualidad alejados de esa figura paterna, porque este se desentendió de la expareja, se divorció de toda su familia o simplemente no le importa. Los índices de hombres que no pagan manutención en este país son altos y todos no son por pobreza; eso sin contar los que hacen daño a sus pequeños (maltrato o violación). Entonces, en eso hay que reflexionar, ser papá es convertirse en el mejor de los guías.