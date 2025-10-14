El brutal asesinato de una joven en Pocrí, ocurrido a plena luz del día, ha dejado a la población consternada. Este es un hecho inusual que no debe repetirse. Lamentablemente, la gente se ha empeñado en revictimizar a la mujer asesinada, sin mencionar a su expareja, quien fue el causante de este crimen.

No podemos simplemente culpar a la víctima o a quienes la rodeaban. El hombre es responsable, y este es un tema de educación fundamental: de entender que se deben respetar los derechos de los demás y que cuando una relación termina, ha finalizado y se debe pasar la página.