Un nuevo libro para escribir

Hoy, 1 de enero, comenzamos 365 días para escribir un nuevo capítulo en nuestra vida. No se trata de borrar lo ocurrido en 2025, sino de aprovechar este momento para plantearnos nuevos retos, repasar nuestras acciones, corregir lo que falló y dar continuidad a nuestros aciertos. Este inicio representa la oportunidad de trazar un camino hacia nuestras metas personales, familiares y colectivas. Como comunidad y país, todos debemos colaborar en este proceso de mejora. Ojalá que en este 2026 el escenario nacional se transforme y que todos empujemos la carreta hacia el mismo lado, sin dejar a nadie atrás.