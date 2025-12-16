Un espacio para la familia

El éxito del desfile navideño, de la ciudad de Panamá, demostró que las familias necesitan esos espacios de sano esparcimiento en los que todos disfruten de un buen espectáculo.

Vi cómo muchas personas se dirigían con sus hijos al área de la parada navideña en la Calle 50; sin importar la lluvia ni el tráfico, todos se volcaron a participar.

La logística para organizar este evento es inmensa; sin embargo, la acogida que el pueblo le ha dado también lo es, pues cada año esperan con ilusión este desfile. Ojalá se desarrollen más actividades y festivales durante el mes.