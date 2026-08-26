Un espacio de aprendizaje y reflexión

Recorrer la Feria del Libro y escuchar tanto a jóvenes cómo escritores demuestra que hay esperanza y que muchos chicos tienen una visión clara de la situación en el país. Además, han aprovechado los talleres y conversatorios que se desarrollan en Atlapa para aprender y reflexionar sobre diferentes temas como el uso de la inteligencia artificial, la migración, educación, historia, por mencionar algunos. Esto contrasta con lo que se difunde en redes sociales, pues hay quienes sí están utilizando su tiempo libre para adquirir nuevas herramientas y no solo “farmear aura”.