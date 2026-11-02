Un día lleno de recuerdos

Cada 2 de noviembre, los cementerios se llenan de flores y visitas de personas que llegan para recordar a sus seres queridos. Es un día en el que muchos aprovechan para llevarles un detalle, dedicarles un momento y recordar las experiencias que compartieron con quienes ya no están físicamente.

Aunque la ausencia se siente todos los años, también en ellos queda el cariño por todo lo vivido. Es una fecha para recordar las historias de cada familiar, valorar los momentos juntos y mantener presentes esas enseñanzas que siguen acompañando a sus familias.