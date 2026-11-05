Un desfile de indumentarias folclóricas

Los primeros días de noviembre han encendido las redes y las calles con un desfile interminable de atuendos típicos que lucen en todo su esplendor. Tanto figuras de la farándula como el público en general han desempolvado sus mejores galas para rendir tributo a nuestras raíces.

Este esplendor no se limita a la emblemática pollera de gala. Un abanico de riqueza cultural se apodera del festejo con la elegancia de las polleras montunas, blancas, coclesanas, antoneras, ocueñas y santeñas, junto al contagioso colorido congo y la maestría artesanal de molas, naguas y parumas.

Mientras, los caballeros engalanan las calles luciendo con orgullo la clásica camisilla, el montuno ocueño y la indumentaria afropanameña. Lucir estas prendas es también una forma de hacer patria, pues mantiene vivas nuestras tradiciones.