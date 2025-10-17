Donar sangre es un acto de solidaridad y altruismo que todos deberíamos practicar, si tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay quienes desconocen la importancia de este gesto, pues con su ayuda se podrían salvar muchas vidas.

No existe sustituto artificial para la sangre humana; por eso, cada donación es esencial e irremplazable para el sistema sanitario. Tristemente, solo nos damos cuenta de su valor cuando nos ocurre un incidente, o tenemos un familiar cercano o amigo que la necesita. Es importante que tomemos conciencia y apoyemos a los bancos de sangre.