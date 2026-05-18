Todo se resume a valores

Parece mentira, pero los valores que nos enseñaron de niños, y que ya no se inculcan como antes en los hogares, son fundamentales porque regulan el comportamiento de las personas, guían la toma de decisiones y permiten una convivencia armónica en la sociedad.

Por ejemplo, el acoso escolar o bullying se podría controlar reforzando estos principios en casa; al enseñar a los niños respeto, empatía, justicia, solidaridad y tolerancia, se les ayuda a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Lo mismo ocurre con los casos de corrupción y el valor de la honestidad. Al final, todo se resume a los valores.