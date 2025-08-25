Cotilleo sin pesar

Todo lo que brilla no es oro

Todo lo que brilla no es oro
Zulema Emanuel
25 de agosto de 2025

Hace unos días, escuché que una persona caminaba cerca de un puesto que vende cremas para el rostro. Le ofrecieron un masaje y la aplicación del producto para que lo probara; todo iba bien hasta que le causó una reacción adversa, provocándole picazón e irritación por varias horas.

Esto es algo delicado y es importante ser muy cauteloso al aceptar productos, ya que podrían afectar la salud o causar un daño irreversible. Como decían las abuelas, “no todo lo que brilla es oro”. Es necesario cuidarse y leer bien los ingredientes antes de arriesgarse.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR