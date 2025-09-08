Tienen más exposición en redes

Cada semana se viraliza algún video de un cocodrilo u otro animal salvaje merodeando en zonas urbanas. Este fenómeno no es exclusivo de Panamá, sino que ocurre en muchos países.

Los biólogos afirman que si bien estos casos parecen multiplicarse, no se debe a un aumento real en la cantidad de avistamientos, sino a una mayor exposición gracias a las redes sociales.

Lo que antes era un evento aislado, ahora se graba y se comparte de inmediato, creando la percepción de que estos encuentros son mucho más frecuentes de lo que realmente son.