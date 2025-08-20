Cotilleo sin pesar

Se olvidaron de la pandemia

Zulema Emanuel
20 de agosto de 2025

Aunque fue hace poco, hay gente que ha olvidado todos los hábitos que se recomendaron durante la pandemia para prevenir la difusión del virus.

Por más que están con gripe y tos, no se les ocurre utilizar mascarilla, pañuelo o un papel para taparse la boca.

Se convierten en focos de contaminación andante, sin importar que están en lugares concurridos, como el Metro, paradas o dentro de los buses. Necesitan refrescar todos esos conocimientos de prevención de la salud y aplicarlos, es por su bien y el de todos.

