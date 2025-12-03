Con el avance de la inteligencia artificial, la línea entre lo real y lo artificial se ha vuelto increíblemente delgada. Es un desafío constante, y la pregunta “¿Realidad o IA?” se ha convertido en el nuevo “trending topic” en los comentarios.

La detección de contenido sintético se vuelve un reto; sin embargo, hay claves que pueden ayudar a notar esas diferencias. Por ejemplo, en las imágenes generadas, a menudo se observan manos con dedos deformes, reflejos en los ojos que no coinciden con la fuente de luz, y la piel se ve sin poros o de aspecto plástico, por mencionar algunas.